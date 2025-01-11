ПСЖ пропонує Наполі два варіанти угоди по трансферу Кварацхелії

ПСЖ на Наполі планують зустрітися наступного тижня, щоб погодити умови трансферу Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби вже досягли усної домовленості щодо переходу 23-річного грузина. Максимальна пропозиція французької сторони становить 70-75 мільйонів євро.

Альтернативним варіантом може стати додавання до угоди центрбека ПСЖ Мілана Шкріньяра, який гратиме за Наполі на правах оренди. При цьому італійці платитимуть йому зарплату.

Читайте також : Атлетико виступив із заявою стосовно дозволу Барселоні зареєструвати Ольмо

У цьому разі чинний чемпіон Франції заплатить за все 80 мільйонів, щоб покрити зарплату 29-річного словака.

Якщо клуби домовляться про трансфер Кварацхелії, Наполі намагатиметься підписати на його місце Лоренцо Пеллегріні (Рома) або Галено (Порту).

Цього сезону Хвіча Кварацхелія записав на свій рахунок 5 голів та 3 результативні передачі в 19 матчах.

Раніше з'явилася інформація, що Наполі оформив трансфер одноклубника Іллі Забарного.