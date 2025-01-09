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Італійський топклуб підписав одноклубника Забарного – Романо

Микола Дендак — 9 січня 2025, 21:10
Італійський топклуб підписав одноклубника Забарного – Романо
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Італійський Наполі підсилив свій склад гравцем англійського Борнмута Філіпом Біллінгом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що півзахисник виступатиме за неаполітанців на правах оренди до червня 2025 року. Також в угоді передбачене право викупу за 9-10 мільйонів євро. Всю зарплату гравця покриватиме італійський колектив.

У Борнмуті в поточному сезоні Біллінг зіграв 10 матчів, результативними діями не відзначався. Зауважимо, що у складі "вишень" виступає українець Ілля Забарний.

Проте він також може невдовзі покинути команду. Західні ЗМІ пов'язують українця з можливим трансфером у Реал, Челсі або Ліверпуль. Також Ілля нещодавно відмовив ПСЖ через те, що за цей клуб виступає росіянин.

На цю мить Борнмут посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ з 33 очками у 20 матчах. Команда не програє уже 8 матчів поспіль в АПЛ, що є клубним рекордом.

Борнмут Ілля Забарний Наполі

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