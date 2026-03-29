ПСЖ на Мілан стежать за ситуацією навколо Рашфорда, який може повернутися в МЮ
ПСЖ та Мілан стежать за вінгером Манчестер Юнайтед Маркусом Рашфордом, який на правах оренди виступає за Барселону.
Про це повідомляє CaughtOffside.
За інформацією видання, обидва клуби продовжують слідкувати за гравцем, а у випадку зриву трансферу англійця до Барселони, їхній інтерес може перерости у конкретні пропозиції.
Вкотре зазначається, що каталонський клуб наразі віддалився від наміру влітку викупити контракт 28-річного футболіста у "червоних дияволів", попри те що "блаугранас" мають опцію придбання футболіста за 26 мільйонів фунтів (30 мільйонів євро).
Водночас сам Рашфорд хоче продовжити кар'єру саме в Барселоні, однак раніше стало відомо, що проти цього виступає МЮ, який не погоджується на чергову оренду.
Transfermarkt оцінив футболіста у 40 млн євро. Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 10 голів і віддав 10 передач у 34 матчах.