ПСЖ близький до нової угоди з Енріке

Керівництво французького Парі Сен-Жермен наближається до нової угоди з нинішнім головним тренером Луїсом Енріке.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Новий контракт іспанського спеціаліста буде розрахований до літа 2029 року. Фінансові деталі наразі невідомі.

Чинна угода 55-річного фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27. До нього вже проявляють інтерес чимало клубів, але ПСЖ зацікавлений у довгостроковій співпраці, тому почав обговорення нових умов.

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив французьку команду влітку 2023 року. За цей час його підопічні здобули десять трофеїв, зокрема, вони є чинними переможцями Ліги чемпіонів, встановивши у фіналі історичний рекорд.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ звернув свою увагу на 23-річного атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса.