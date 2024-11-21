ПСЖ досяг принципової згоди з ключовим захисником щодо продовження контракту
Ашраф Хакімі
psg.fr
Марокканський захисник Ашраф Хакімі та ПСЖ досягли принципової згоди щодо продовження контракту.
Про це повідомив журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс на своїй сторінці в соцмережі Х.
Зазначається, що нова угода буде розрахована до 2029 року, однак окремі її пункти ще потребують обговорення. Попередній контракт був дійсний до 2026-го
26-річний футболіст виступає за французький клуб з 2021 року, коли він перейшов з Інтера.
За цей час Хакімі відіграв за ПСЖ 133 матчі, в яких відзначився 16 голами та 22 асистами.
Раніше повідомлялося, що ще один захисник ПСЖ Мілан Шкриньяр не входить у плани тренерського штабу клубу. Контракт 29-річного словака розрахований до 2028 року.