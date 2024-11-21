ПСЖ досяг принципової згоди з ключовим захисником щодо продовження контракту

Марокканський захисник Ашраф Хакімі та ПСЖ досягли принципової згоди щодо продовження контракту.

Про це повідомив журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс на своїй сторінці в соцмережі Х.

Зазначається, що нова угода буде розрахована до 2029 року, однак окремі її пункти ще потребують обговорення. Попередній контракт був дійсний до 2026-го

26-річний футболіст виступає за французький клуб з 2021 року, коли він перейшов з Інтера.

За цей час Хакімі відіграв за ПСЖ 133 матчі, в яких відзначився 16 голами та 22 асистами.

Раніше повідомлялося, що ще один захисник ПСЖ Мілан Шкриньяр не входить у плани тренерського штабу клубу. Контракт 29-річного словака розрахований до 2028 року.