ПСЖ визначився з майбутнім Шкриньяра

Центральний захисник французького ПСЖ Мілан Шкриньяр не входить у плани тренерського штабу клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 29-річного словака розрахований до 2028 року.

"Його ігровий час? Такі речі трапляються у футболі. Потім можна щось змінити на тренуваннях, як завжди", – прокоментував відсутність ігрового часу в оборонця наставник парижан Луїс Енріке.

Раніше була інформація, що взимку гравець може перейти на правах оренди в Ювентус, при цьому ПСЖ продовжуватиме покривати частину його зарплати.

🚨🔴🔵 Milan Skriniar, expected to leave PSG in 2025 as part of the plans.



Luis Enrique: “His game time? These kind of things happen in football. Then you can change things in training, as always”. pic.twitter.com/M6O7GflynW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024

Нагадаємо, Шкриньяр став гравцем ПСЖ влітку 2023 року. Перехід відбувся на правах вільного агента. До цього він виступав у Серії А за Інтер.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати 120 млн євро за півзахисника ПСЖ.