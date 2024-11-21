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ПСЖ визначився з майбутнім Шкриньяра

Олександр Булава — 21 листопада 2024, 19:00
ПСЖ визначився з майбутнім Шкриньяра
psg.fr

Центральний захисник французького ПСЖ Мілан Шкриньяр не входить у плани тренерського штабу клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 29-річного словака розрахований до 2028 року.

"Його ігровий час? Такі речі трапляються у футболі. Потім можна щось змінити на тренуваннях, як завжди", – прокоментував відсутність ігрового часу в оборонця наставник парижан Луїс Енріке.

Раніше була інформація, що взимку гравець може перейти на правах оренди в Ювентус, при цьому ПСЖ продовжуватиме покривати частину його зарплати.

Нагадаємо, Шкриньяр став гравцем ПСЖ влітку 2023 року. Перехід відбувся на правах вільного агента. До цього він виступав у Серії А за Інтер.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати 120 млн євро за півзахисника ПСЖ.

ПСЖ Шкриньяр

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