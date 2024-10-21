Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ узгодив фінальні деталі контракту з Хакімі

Олександр Булава — 21 жовтня, 18:34
ПСЖ узгодив фінальні деталі контракту з Хакімі
Getty images

ПСЖ вийшов на фінальний етап переговорів щодо нового контракту з фланговим захисником збірної Марокко Ашрафом Хакімі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори наближаюся до фінальної стадії. Сторони майже домовились про зарплату та тривалість контракту.

Хакімі виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов з міланського Інтера за 68 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку 25-річного марокканця 1 гол і 3 асисти у 8 матчах в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 60 мільйонів євро, поточний контракт діє до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ запропонував Барселоні 250 млн євро за трансфер іспанського нападника.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Футбольні трансфери Хакімі

Хакімі

ПСЖ готує новий контракт для ключового гравця
Реал може підписати лідера захисту ПСЖ
Салах, Осімхен та Хакімі - претенденти на нагороду гравця року в Африці
Манчестер Сіті хоче підписати Хакімі
Хакімі мріє повернутися у Реал

Останні новини