ПСЖ узгодив фінальні деталі контракту з Хакімі

ПСЖ вийшов на фінальний етап переговорів щодо нового контракту з фланговим захисником збірної Марокко Ашрафом Хакімі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори наближаюся до фінальної стадії. Сторони майже домовились про зарплату та тривалість контракту.

Хакімі виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов з міланського Інтера за 68 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку 25-річного марокканця 1 гол і 3 асисти у 8 матчах в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 60 мільйонів євро, поточний контракт діє до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що ПСЖ запропонував Барселоні 250 млн євро за трансфер іспанського нападника.