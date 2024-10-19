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ПСЖ готує новий контракт для ключового гравця

Олег Дідух — 19 жовтня, 17:06
ПСЖ готує новий контракт для ключового гравця

ПСЖ працює над продовженням контракту з фланговим захисником збірної Марокко Ашрафом Хакімі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, чемпіони Франції вважають Хакімі одним із ключових гравців клубу в довгостроковій перспективі. Переговори між сторонами щодо нової угоди уже ведуться.

Хакімі виступає за ПСЖ з літа 2021 року, коли перейшов з міланського Інтера за 68 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку 25-річного марокканця 1 гол і 3 асисти у 8 матчах в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 60 мільйонів євро, поточний контракт діє до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ також близький до продовження контракту з головним тренером команди Луїсом Енріке.

ПСЖ Хакімі

ПСЖ

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