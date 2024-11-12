Відпочинок з кальяном та приставкою: Мбаппе завітав до зірки ПСЖ під час міжнародної паузи

Нападник Реала Кіліан Мбаппе вирішив перезавантажитися під час міжнародної паузи, адже головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам не викликав його на матчі Ліги націй.

Зірка "вершкових" не став сумувати та вирішив завітати у гості до свого найкращого друга з часів виступів у ПСЖ – Ашрафа Хакімі.

Читайте також : Фото стаття Мбаппе як рушій кризи. Як мадридський Реал скотився у занепад

Футболісти поділилися у соцмережах фотографіями того, як вони грають на приставці та просто насолоджуються спільним відпочинком. Більш уважні фанати помітили на задньому фоні "забитий" кальян. Ймовірно, його прибрали з кадру, щоб не отримати "на горіхи" від тренерів.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного французького форварда 6 голів та 1 асист в 11 матчах Ла Ліги.

Нещодавно також стало відомо, що Мбаппе більше не хоче грати за збірну Франції.