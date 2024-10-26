Всесвітньо відома модель заперечила стосунки з футболістом ПСЖ

Протягом цього літа захиснику ПСЖ Ашрафу Хакімі приписували стосунки із моделлю Арнель Слот. Воно і не дивно, адже пару часто бачили разом під час відпустки гравця.

Відома дівчина у світі моди втомилася від постійних питань про марокканського футболіста, тому нещодавно вона виступила із заявою, розставивши усі крапки над "і".

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"Це не правда, у нас нема стосунків. Ми лише друзі", – заявила Слот в інтерв'ю GSM.

Нагадаємо, не так давно Хакімі потрапив у гучний скандал, повʼязаний з його колишньою дружиною Хібою Абук. Футболіст зрадив своїй коханій, через що вона подала на розлучення та захотіла собі половину майна гравця.

Марокканець був готовий до такого ходу, тому заздалегідь переписав більшу частину своїх активів на матір. Відома актриса та модель залишилися без грошової компенсації, програвши суд.