ПСЖ за 80 млн євро планує придбати півзахисника Реала
Едуардо Камавінга
Getty Images
Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів ПСЖ.
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, французький гранд готує пропозицію в розмірі 80 млн євро за 22-річного футболіста.
Хавбек виступає у складі Реала з 2021 року і з того часу пропустив 118 днів через різноманітні ушкодження.
У сезоні-2024/25 Камавінга зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав два асисти. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 80 млн.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ також цікавиться центральним захисником Ліверпуля.