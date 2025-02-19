ПСЖ за 80 млн євро планує придбати півзахисника Реала

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, французький гранд готує пропозицію в розмірі 80 млн євро за 22-річного футболіста.

Хавбек виступає у складі Реала з 2021 року і з того часу пропустив 118 днів через різноманітні ушкодження.

У сезоні-2024/25 Камавінга зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав два асисти. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 80 млн.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ також цікавиться центральним захисником Ліверпуля.