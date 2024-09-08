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ПСЖ підготував новий контракт для Енріке

Станіслав Лисак — 8 вересня, 15:09
ПСЖ підготував новий контракт для Енріке
Луїс Енріке
Getty Images

Парі Сен-Жермен зробить пропозицію головному тренеру Луїсу Енріке щодо нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани оцінюють фігуру 54-річного іспанця, як ключову. Енріке був повністю залучений у трансферний план команди цього літа.

Чинна угода Луїса Енірке з ПСЖ розрахована до літа 2025 року і керівництво клубу працює над її продовженням.

Нагадаємо, що 54-річний фахівець приєднався до ПСЖ влітку 2023 року після відходу зі збірної Іспанії. Також упродовж кар'єри Енірке тренував Рому, Сельту та Барселону, з якою завоював требл у 2015 році.

Напередодні ПСЖ обіграв Лілль у межах 3 туру французької Ліги 1.

ПСЖ Луїс Енріке

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