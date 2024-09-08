ПСЖ підготував новий контракт для Енріке

Парі Сен-Жермен зробить пропозицію головному тренеру Луїсу Енріке щодо нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Парижани оцінюють фігуру 54-річного іспанця, як ключову. Енріке був повністю залучений у трансферний план команди цього літа.

Чинна угода Луїса Енірке з ПСЖ розрахована до літа 2025 року і керівництво клубу працює над її продовженням.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have new contract proposal ready for Luis Enrique as key part of the project.



Spanish manager was fully involved in transfer plan this summer and he’s highly rated at the club.



Current deal expires in June 2025, PSG are working to extend it. pic.twitter.com/POguvflPm1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

Нагадаємо, що 54-річний фахівець приєднався до ПСЖ влітку 2023 року після відходу зі збірної Іспанії. Також упродовж кар'єри Енірке тренував Рому, Сельту та Барселону, з якою завоював требл у 2015 році.

Напередодні ПСЖ обіграв Лілль у межах 3 туру французької Ліги 1.