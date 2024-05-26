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Тріумфальні проводи Мбаппе: ПСЖ виграв Кубок Франції

Игорь Чернявский — 26 травня, 00:18
Тріумфальні проводи Мбаппе: ПСЖ виграв Кубок Франції

ПСЖ переміг Ліон у фіналі Кубку Франції-2023/24.

Матч завершився з рахунком 2:1. Ще в першому таймі парижани здобули комфортну перевагу завдяки голам Усмана Дембеле та Фабіана Руїса.

По перерві захисник Ліона Джейк О’Браєн відновив інтригу, але на більше андердоги не спромоглися.

Кубок Франції
Фінал, 25 травня

ПСЖ — Ліон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Дембеле 22, 2:0 — Руїс 34, 2:1 — О’Браєн 55

ПСЖ знову оформив золотий дубль — раніше команда Луїса Енріке з великим відривом виграла чемпіонат Франції. Парижани далеко зайшли і в Лізі чемпіонів, але у півфіналі їх зупинила дортмундська Боруссія (0:2 за сумою двох матчів).

Матч проти Ліона став знаковим ще й тому, що це був останній офіційний поєдинок Кіліана Мбаппе за ПСЖ. Нещодавно він сам підтвердив чутки та оголосив про свій відхід. Найімовірніше, влітку француз перейде до мадридського Реала.

Ліон ПСЖ

ПСЖ

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