Власники ПСЖ придбали клуб Пластуна

Катарська компанія Qatar Sports Investments стала новим власником бельгійського футбольного клубу Ейпен.

Про це повідомляє пресслужба Qatar Sports Investments.

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Процес змінив власника бельгійського клубу був запущений ще у грудні 2025 року, коли компанія взяла під контроль спортивну діяльність Ейпена. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Qatar Sports Investments є власником ПСЖ, а також володіє міноритарним пакетом акцій португальської Браги.

Ейпен виступає в другому дивізіоні чемпіонату Бельгії, минулий сезон команда завершила на сьомому місці в турнірній таблиці. В сезоні-202627 Ейпен наразі йде четвертим. З лютого 2025 року кольори клубу захищає відомий український захисник Ігор Пластун.