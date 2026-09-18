Власники ПСЖ придбали клуб Пластуна
Катарська компанія Qatar Sports Investments стала новим власником бельгійського футбольного клубу Ейпен.
Про це повідомляє пресслужба Qatar Sports Investments.
Процес змінив власника бельгійського клубу був запущений ще у грудні 2025 року, коли компанія взяла під контроль спортивну діяльність Ейпена. Фінансові умови угоди не розголошуються.
Qatar Sports Investments є власником ПСЖ, а також володіє міноритарним пакетом акцій португальської Браги.
Ейпен виступає в другому дивізіоні чемпіонату Бельгії, минулий сезон команда завершила на сьомому місці в турнірній таблиці. В сезоні-202627 Ейпен наразі йде четвертим. З лютого 2025 року кольори клубу захищає відомий український захисник Ігор Пластун.