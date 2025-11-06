Конкурент для Забарного. ПСЖ націлився на захисника Барселони

ПСЖ проявляє інтерес до центрального захисника Барселони та збірної Іспанії Еріка Гарсії.

Про це повідомляє L'Equipe.

У послугах гравця зацікавлений особисто головний тренер ПСЖ Луїс Енріке, який уже знайомий з Гарсією за роботою в збірній Іспанії.

Контракт 24-річного гравця за Барселоною діє кінця поточного сезону. Проте ПСЖ не хоче чекати до літа 2026 року, та спробує підписати Гарсію вже у січні за зниженою ціною.

Наразі Transfermarkt оцінює іспанця в 25 мільйонів євро. А поточному сезоні на рахунку Гарсії 1 гол у 15 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ щонайменше на 6 тижнів втратив свого основного правого захисника Ашрафа Хакімі, який травмувався в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Баварії (поразка 1:2).

Нагадаємо, за ПСЖ виступає центральний захисник збірної України Ілля Забарний, Гарсія моде стати для нього конкурентом за місце в основі.