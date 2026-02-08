Ніцца відібрала очки в Монако, ПСЖ Забарного прийме Марсель у центральному матчі 21 туру Ліги 1

У неділю, 8 лютого, відбулася низка заключних матчів 21 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок Монако та Ніцци, який завершився внічию 0:0, "сухим" миром також розійшлися Париж з Осером.

Водночас в інших протистояннях Анже вдома переміг Тулузу, а Страсбур у меншості на виїзді програв Гавр.

Закриватиме програму вечора і туру загалом центральна зустріч, у якій ПСЖ українського захисника Іллі Забарного вдома прийматиме Марсель.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

21 тур, 8 лютого

Ніцца – Монако 0:0

Анже – Тулуза 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 89 Рао-Лісоа

Гавр – Страсбур 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 26 Загаду, 1:1 – 36 Годо, 2:1 – 54 Сумаре

Вилучення: 29 – Дукуре (Страсбур)

Осер – Париж 0:0

ПСЖ – Марсель

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Ланс у меншості переміг Ренн, а Брест обіграв Лор'ян.