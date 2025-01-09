ПСЖ відновив інтерес до лідера Наполі
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Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може перейти у французький ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони перебувають у прямому контакті. Паризький клуб наразі активізував зусилля, щоб здійснити трансфер саме взимку.
ПСЖ готовий включити в угоду захисника Мілана Шкріньяра плюс гроші. На цьому етапі все залежить від того, що вирішити італійський клуб.
Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.