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ПСЖ відновив інтерес до лідера Наполі

Олександр Булава — 9 січня 2025, 15:05
ПСЖ відновив інтерес до лідера Наполі
Getty Images

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може перейти у французький ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони перебувають у прямому контакті. Паризький клуб наразі активізував зусилля, щоб здійснити трансфер саме взимку.

ПСЖ готовий включити в угоду захисника Мілана Шкріньяра плюс гроші. На цьому етапі все залежить від того, що вирішити італійський клуб.

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.

Наполі ПСЖ Футбольні трансфери Хвіча Кварацхелія

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