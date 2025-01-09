ПСЖ відновив інтерес до лідера Наполі

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може перейти у французький ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони перебувають у прямому контакті. Паризький клуб наразі активізував зусилля, щоб здійснити трансфер саме взимку.

ПСЖ готовий включити в угоду захисника Мілана Шкріньяра плюс гроші. На цьому етапі все залежить від того, що вирішити італійський клуб.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.



PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.



ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.