Скаути МЮ стежать за прогресом лідера Наполі та збірної Грузії

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, протягом останніх кількох тижнів скаути англійського колективу активно стежать за грою грузина. Також вони цікавляться захисником неаполітанців Алессандро Буонджорно.

Джерело зазначає, що домовитися про потенційний трансфер гравців буде важко, адже в Наполі не хочуть продавати своїх лідерів. Нещодавно повідомлялося, що Хвіча Кварацхелія не може дійти згоди з клубом щодо нового контракту.

У сезоні-2023/24 Кварацхелія провів на полі 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 9 асистами. Його вартість портал Transfermarkt оцінює у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 10 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, напередодні грузина було визнано найкращим гравцем Серії А у вересні.