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ПСЖ не змінив своєї позиції щодо трансферу російського воротаря

Станіслав Лисак — 8 червня, 19:37
ПСЖ не змінив своєї позиції щодо трансферу російського воротаря

Парі Сен-Жермен впевнені у підписанні 25-річного російського голкіпера Краснодара Матвєя Сафонова.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри те, що росіянину заборонили виїзд з Росії через невиплату аліментів на суму 60 млн рублів, у ПСЖ вірять, що саме Сафонов підсилить воротарську ланку найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що французький клуб може заплатити росіянам 20 мільйонів євро. Також в угоду будуть включені бонуси.

25-річний Сафонов усю кар’єру грає у Краснодарі. Також він викликається на "товариські" матчі своєї збірної. Серед суперників росіян — Куба, Кенія, Сербія, Ірак, Катар, Камерун.

Нагадаємо, що у чемпіонаті Франції грає ще один росіянин Алєксандр Головін (Монако). В італійській Серії А країна-терористка представлена Алєксєєм Міранчуком з Аталанти.

Краснодар ПСЖ Сафонов

ПСЖ

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