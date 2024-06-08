ПСЖ не змінив своєї позиції щодо трансферу російського воротаря

Парі Сен-Жермен впевнені у підписанні 25-річного російського голкіпера Краснодара Матвєя Сафонова.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри те, що росіянину заборонили виїзд з Росії через невиплату аліментів на суму 60 млн рублів, у ПСЖ вірять, що саме Сафонов підсилить воротарську ланку найближчим часом.

🔴🔵 Paris Saint-Germain position has not changed, as they believe Matvey Sazonov will regularly become their new goalkeeper soon. https://t.co/hfT84YQlMJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

Раніше повідомлялося, що французький клуб може заплатити росіянам 20 мільйонів євро. Також в угоду будуть включені бонуси.

25-річний Сафонов усю кар’єру грає у Краснодарі. Також він викликається на "товариські" матчі своєї збірної. Серед суперників росіян — Куба, Кенія, Сербія, Ірак, Катар, Камерун.

Нагадаємо, що у чемпіонаті Франції грає ще один росіянин Алєксандр Головін (Монако). В італійській Серії А країна-терористка представлена Алєксєєм Міранчуком з Аталанти.