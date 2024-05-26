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Європейський гранд близький до підписання російського воротаря

Игорь Чернявский — 26 травня, 15:15
Європейський гранд близький до підписання російського воротаря

Парі Сен-Жермен перебуває на фінальній стадії переговорів щодо підписання воротаря Краснодара Матвєя Сафонова.

Про це повіомляє Фабріціо Романо у своєму Instagram.

За інформацією інсайдера, французький клуб може заплатити росіянам 20 мільйонів євро. Також в угоду будуть включені бонуси.

25-річний Сафонов усю кар’єру грає у Краснодарі. Також він викликається на "товариські" матчі своєї збірної. Серед суперників росіян — Куба, Кенія, Сербія, Ірак, Катар, Камерун.

Нагадаємо, що у чемпіонаті Франції грає ще один росіянин Алєксандр Головін (Монако). В італійській Серії А країна-терористка представлена Алєксєєм Міранчуком з Аталанти.

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