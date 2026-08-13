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Герой ПСЖ став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА

Софія Кулай — 13 серпня 2026, 08:41
Герой ПСЖ став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА
Дезіре Дуе
Getty Images

Правий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе був визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли.

Про це інформує УЄФА.

21-річний француз став автором асисту на Хвічу Кварацхелію та забив другий гол парижан, який у підсумку став переможним для його команди 2:1.

Для Дуе це дебютний Суперкубок УЄФА у кар'єрі. Тепер на рахунку Дезіре 9 титулів у футболці паризького гранда.

Нагадаємо, що талановитий француз виступає за ПСЖ із літа 2024-го, коли перебрався з Ренна. Відтоді провів за "Парижан" 103 матчі, у яких відзначився 30 м'ячами та 28 гольовими передачами.

Його чинний контракт із французами розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 мільйонів євро.

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