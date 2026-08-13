Герой ПСЖ став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА
Дезіре Дуе
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Правий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе був визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли.
Про це інформує УЄФА.
21-річний француз став автором асисту на Хвічу Кварацхелію та забив другий гол парижан, який у підсумку став переможним для його команди 2:1.
Для Дуе це дебютний Суперкубок УЄФА у кар'єрі. Тепер на рахунку Дезіре 9 титулів у футболці паризького гранда.
Нагадаємо, що талановитий француз виступає за ПСЖ із літа 2024-го, коли перебрався з Ренна. Відтоді провів за "Парижан" 103 матчі, у яких відзначився 30 м'ячами та 28 гольовими передачами.
Його чинний контракт із французами розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 мільйонів євро.