Герой ПСЖ став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА

Правий вінгер ПСЖ Дезіре Дуе був визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли.

Про це інформує УЄФА.

21-річний француз став автором асисту на Хвічу Кварацхелію та забив другий гол парижан, який у підсумку став переможним для його команди 2:1.

Для Дуе це дебютний Суперкубок УЄФА у кар'єрі. Тепер на рахунку Дезіре 9 титулів у футболці паризького гранда.

Нагадаємо, що талановитий француз виступає за ПСЖ із літа 2024-го, коли перебрався з Ренна. Відтоді провів за "Парижан" 103 матчі, у яких відзначився 30 м'ячами та 28 гольовими передачами.

Його чинний контракт із французами розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 мільйонів євро.