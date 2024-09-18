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ПСВ оголосив про перехід Перишича

Олександр Булава — 18 вересня, 17:35
ПСВ оголосив про перехід Перишича

Хорватський півзахисник Іван Перишич став гравцем ПСВ.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

35-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже Перишич достроково залишив Хайдук, у якому його відсторонили від тренувань за рішенням Дженнаро Гаттузо.

Раніше 35-річний хорват виступав за низку європейських топклубів, зокрема за Баварію, Інтер, Тоттенгем та Боруссію Дортмунд.

Напередодні ПСВ з поразки стартував в основному раунді Ліги чемпіонів. Нідерландці на виїзді поступились італійському Ювентусу (1:3).

ПСВ Іван Перишич

ПСВ

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