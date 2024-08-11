Гаттузо відсторонив іменитого гравця від тренувань та матчів

Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо відсторонив Івана Перишича від команди за недисципланованість.

Про це повідомляє Sportske Jutarnji.

За інформацією джерела, причиною відсторонення стала незадовільна поведінка, яку 35-річний півзахисник продемонстрував на тренуванні перед матчем 2 туру чемпіонату Хорватії проти Локомотиви. В підсумку Перишич не поїхав з командою на гру.

Іван вже відреагував на відсторонення у своєму Instagram: