Гаттузо відсторонив іменитого гравця від тренувань та матчів
Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо відсторонив Івана Перишича від команди за недисципланованість.
Про це повідомляє Sportske Jutarnji.
За інформацією джерела, причиною відсторонення стала незадовільна поведінка, яку 35-річний півзахисник продемонстрував на тренуванні перед матчем 2 туру чемпіонату Хорватії проти Локомотиви. В підсумку Перишич не поїхав з командою на гру.
Іван вже відреагував на відсторонення у своєму Instagram:
"Сьогодні важливий матч, і я не маю збираюся порушувати спокій хлопців та клубу, привертаючи до себе увагу. Бажаю удачі всій команді, а про те, що сталося, ми зможемо поговорити після", — написав гравець.
Зазначимо, що саме в Хайдуку Перишич робив перші кроки у футболі. Він займався у клубній академії понад 10 років, але вперше зіграв за рідну команду лише взимку цього року, коли повернувся догравати після насиченої кар’єри в топових європейських чемпіонатах.
Дженнаро Гаттузо очолив Хайдук у червні. На зборах хорватська команда зіграла проти Шахтаря, і після матчу італійський тренер висловився на підтримку України.