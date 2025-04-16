Взяв трусики на перевірку допінгу: у Франції судитимуть фальшивого лікаря жіночої команди

Футбольний матч жіночого Діжона і Сент-Етьєна у Франції запам’ятається вкрай тривожним інцидентом, який вже отримав розголос у ЗМІ.

Як повідомляє Le Bien Public, до представника команди з Діжона підійшов невідомий чоловік, який представився медиком Французької федерації футболу. Пояснюючи свою присутність необхідністю проведення антидопінгового тесту, він зажадав повний комплект одягу двох гравчинь – включно з нижньою білизною.

Втім, аферу вдалося розкрити завдяки пильності представника клубу. Його насторожили невідповідності в документах "медика", і одразу було викликано поліцію. Чоловіка затримали прямо на місці.

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Пізніше з’ясувалося, що затриманий протягом року переслідував одну з гравчинь у соціальних мережах. В поліції він зізнався у всьому, виправдовуючись тим, що є "запеклим фанатом" жіночого футболу.

Дві постраждалі футболістки подали на нього позов. Тепер на чоловіка чекає судовий процес. До його початку він перебуватиме під наглядом суду і не зможе наближатися до жодної з постраждалих.

Раніше повідомлялося, що одного з провідних агентів футбольного світу було заарештовано за підозрою у зґвалтуванні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.