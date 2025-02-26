Видавав себе за зірку Челсі й жив за рахунок жінок: ексгравця Ман Сіті заарештували за шахрайство

Меді Абалімба, відомий як "Футбольний шахрай", знову за ґратами після втечі з Великої Британії. Видання The Sun поділилося цікавими деталями із діяльності афериста.

35-річний "підприємець", який видавав себе за футболіста АПЛ, роками обманював жінок, фінансуючи розкішне життя за їхній рахунок. Серед його жертв – учасниця Love Island Джорджія Стіл, екс-дружина Тьєррі Анрі Клер Меррі та модель Хлоя Генрі.

Абалімба, який раніше проходив відбір у Ліверпулі та Манчестер Сіті, почав шахрайську діяльність ще в 2012 році. Він видавав себе за гравця Челсі Гаеля Какута, щоб отримати доступ до VIP-розваг, дорогих готелів та приватних літаків.

У 2021 році він отримав черговий тюремний термін за шахрайство на 160 тисяч фунтів, але після дострокового звільнення втік за кордон.

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Його місцезнаходження було невідоме аж до січня 2024 року, коли міжнародний розшук виявив, що Абалімба змінив ім’я на Мічі Джордан і отримав новий паспорт. Поліція США оперативно затримала його, і вже 28 січня він був екстрадований до Британії, де залишиться за ґратами до жовтня 2026 року.

Фільм на Netflix "The Footballer Fraudster" (Футбольний шахрай), що розповідав про його афери, зробив його ще більш відомим. Проте навіть після відбування тюремного терміну він не припинив свої злочинні схеми. Тепер британська влада обіцяє зробити все, щоб цей серійний шахрай більше не зміг наживатися на довірливих людях.