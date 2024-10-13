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Пресконференція Реброва перед матчем проти Чехії: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 13 жовтня, 12:40
Пресконференція Реброва перед матчем проти Чехії: онлайн-трансляція
УАФ

У неділю, 13 жовтня, головний тренер збірної України Сергій Ребров відповість на запитання журналістів напередодні поєдинку 4-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Чехії.

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Пряма трансляція пресконференції за участю Реброва та одного з футболістів "синьо-жовтих" розпочнеться о 18:30. Трансляція від УАФ буде доступна в прямому етері на Чемпіоні.

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Сергій Ребров

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