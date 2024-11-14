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Пресконференція Реброва перед матчем проти Грузії: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 14 листопада 2024, 16:00
Пресконференція Реброва перед матчем проти Грузії: онлайн-трансляція
Сергій Ребров
УАФ

У п'ятницю, 15 листопада, головний тренер збірної України Сергій Ребров відповість на запитання журналістів напередодні гостьового поєдинку 5-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Грузії.

Пряма трансляція пресконференції за участю Реброва та одного з футболістів "синьо-жовтих" розпочнеться о 16:30. Трансляція від УАФ буде доступна в прямому етері на Чемпіоні.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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