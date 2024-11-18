Пресконференція Реброва перед матчем проти Албанії: онлайн-трансляція

У понеділок, 18 листопада, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відповість на запитання журналістів напередодні гостьового поєдинку 6-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Албанії.

Пряма трансляція пресконференції за участю Реброва та одного з футболістів "синьо-жовтих" розпочнеться о 18:00. Трансляція від УАФ буде доступна в прямому етері на Чемпіоні.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.