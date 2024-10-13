Пресконференція тренера Чехії перед матчем проти України: онлайн-трансляція
УАФ
У неділю, 13 жовтня, головний тренер збірної Чехії Іван Гашек відповість на запитання журналістів напередодні поєдинку 4-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди України.
Пряма трансляція пресконференції за участю Гашека та одного з футболістів збірної Чехії розпочнеться о 16:45. Трансляція від УАФ буде доступна в прямому етері на Чемпіоні.
Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.