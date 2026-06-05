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Віддати його в оренду буде складно: легенда Роми – про майбутнє Довбика у клубі

Денис Іваненко — 5 червня 2026, 11:53
Віддати його в оренду буде складно: легенда Роми – про майбутнє Довбика у клубі
Артем Довбик
Getty Images

Колишній форвард Роми Роберто Пруццо поділився думками щодо перспектив Артема Довбика в римському клубі.

Його слова передає La Roma 24.

Легенда "вовків" вважає, що підписання українця стало помилкою римлян. Він заявив, що наразі найкращим варіантом для клубу буде використовувати уродженця Черкас у ролі запасного нападника.

"Його підписання було помилкою, тепер треба якось з цим розібратися. Навіть віддати його в оренду буде складно, зважаючи на його зарплату. Найменш болючим рішенням було б залишити його в якості дублера Малена", – заявив Пруццо.

Зазначимо, що значну частину сезону-2025/26 Артем Довбик пропустив через травму. На клубному рівні він зіграв загалом 18 матчів, у яких відзначився трьома забитими голами та двома результативними передачами.

Контракт українця з "вовками" розрахований до 30 червня 2029 року. Напередодні італійські ЗМІ заявили, що Рома не планує продавати форварда, попри низку чуток щодо цього.

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