Віддати його в оренду буде складно: легенда Роми – про майбутнє Довбика у клубі

Колишній форвард Роми Роберто Пруццо поділився думками щодо перспектив Артема Довбика в римському клубі.

Його слова передає La Roma 24.

Легенда "вовків" вважає, що підписання українця стало помилкою римлян. Він заявив, що наразі найкращим варіантом для клубу буде використовувати уродженця Черкас у ролі запасного нападника.

"Його підписання було помилкою, тепер треба якось з цим розібратися. Навіть віддати його в оренду буде складно, зважаючи на його зарплату. Найменш болючим рішенням було б залишити його в якості дублера Малена", – заявив Пруццо.

Зазначимо, що значну частину сезону-2025/26 Артем Довбик пропустив через травму. На клубному рівні він зіграв загалом 18 матчів, у яких відзначився трьома забитими голами та двома результативними передачами.

Контракт українця з "вовками" розрахований до 30 червня 2029 року. Напередодні італійські ЗМІ заявили, що Рома не планує продавати форварда, попри низку чуток щодо цього.