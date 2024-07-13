Металіст 1925 оголосив про перехід Пасіча

Ексгравець Дніпро-1 Євген Пасіч на правах вільного агента перейшов у Металіст-1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Угода розрахована на два роки. Інші деталі не розголошуються. 31-річний захисник буде виступати під 18-м ігровим номером.

Пасіч у січні 2023 року з Вереса за 150 тисяч євро перейшов у Дніпро-1. Минулого сезону зіграв за дніпрян у 22 матчах. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Напередодні Металіст 1925 підсилився колишнім півзахисником луганської Зорі Дениса Нагнойного.