Колишній півзахисник Зорі перейшов у Металіст 1925

Колишній Півзахисник луганської Зорі Денис Нагнойний уклав угоду з Металістом 1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Контракт з 22-річним хавбеком підписано терміном на чотири роки. В минулому сезоні Денис провів за Зорю 18 матчів, в яких відзначився двома забитими голами, та зробив стільки ж гольових передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній гравець Шахтаря та Зорі, півзахисник В’ячеслав Чурко перейшов у склад Металіста 1925.