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Колишній півзахисник Зорі перейшов у Металіст 1925

Андрій Яросименко — 4 липня, 14:01
Колишній півзахисник Зорі перейшов у Металіст 1925

Колишній Півзахисник луганської Зорі Денис Нагнойний уклав угоду з Металістом 1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Контракт з 22-річним хавбеком підписано терміном на чотири роки. В минулому сезоні Денис провів за Зорю 18 матчів, в яких відзначився двома забитими голами, та зробив стільки ж гольових передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній гравець Шахтаря та Зорі, півзахисник В’ячеслав Чурко перейшов у склад Металіста 1925.

Зоря Металіст 1925 Денис Нагнойний

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