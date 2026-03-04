Провідні клуби Європи вимагають від УЄФА збільшити заявку на Лігу чемпіонів до 28 гравців – Guardian

Провідні європейські клуби хочуть домогтися від УЄФА розширення заявок команд на Лігу чемпіонів із поточних 25 до 28 футболістів.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатори змін стверджують, що це допоможе тренерам зменшити навантаження на гравців, знизити ризик епідемії травм та зберегти високий рівень гри завдяки якіснішій лаві запасних.

Питання вже підіймалося минулого місяця на засіданні комітету клубних змагань УЄФА, але викликало серйозний розкол. Критики та представники менших ліг виступають проти цих змін.

Вони побоюються, що розширення заявок призведе до ще більшого накопичення талантів у грандів: багаті клуби просто скуплять найкращих гравців, що прискорить занепад скромніших чемпіонатів.

Нагадаємо, що нещодавно у футболі затвердили нові правила від IFAB для боротьби із затягуванням часу, які почнуть діяти з липня та застосовуватимуться вже на ЧС-2026.