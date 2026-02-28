IFAB затвердила нові футбольні правила для боротьби із затягуванням часу

IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій) ухвалила нові футбольні правила для боротьби із затягуванням часу. Вони почнуть діяти з початку липня та застосовуватимуться на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

За новими правилами судді візуально відраховуватимуть п'ять секунд під час вкидань та ударів від воріт, якщо вони, на думку рефері, умисно затягуються. У випадку, коли гравець не встигне ввести м'яч у гру, володіння одразу перейде до команди суперника у вигляді ауту або кутового.

Також запроваджено жорсткіший ліміт на заміни, адже футболіст матиме лише 10 секунд, щоб покинути межі поля. У разі затримки новий гравець зможе вступити в гру лише через хвилину ігрового часу під час наступної паузи в матчі.

Крім того, з'явиться своєрідна штрафна хвилина для тих, хто потребує допомоги лікарів на газоні. Після поновлення матчу такі гравці будуть змушені залишатися за межами поля цілу хвилину, що має відучити команди від тактичних затримок.

Повноваження системи VAR також розширять, дозволивши відеоасистентам втручатися у випадках помилкових других жовтих карток та хибно призначених кутових.

Серед інших змін варто виділити: дозвіл арбітрам носити натільні камери, старт обговорень щодо покарань за самовільне залишення поля на знак протесту та прикривання рота рукою під час суперечок футболіста із суперниками.

Зауважимо, що раніше організація розглядала та готувала ці нововведення до впровадження, проте тепер рішення затверджене остаточно.

Нагадаємо, що ФІФА планує відсканувати усіх гравців чемпіонату світу 2026, щоб створити їхні 3-D аватари для визначення офсайдів.