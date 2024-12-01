Турецький гранд відправив у відставку легенду збірної Нідерландів

Турецький Бешикташ оголосив про звільнення з посади головного тренера Джованні Ван Бронкгорста.

Про це повідомила клубна пресслужба.

49-річний фахівець очолив клуб влітку цього року. Під його керівництвом "орли" зіграли 20 матчів у всіх турнірах, але здобули лише 10 перемог при 6 поразках.

Джованні також тренував Феєнорд, Гуанчжоу та Рейнджерс. Шотландський клуб під його керівництвом виходив у фінал Ліги Європи-2021/22.

Протягом кар'єри гравця він виступав за Феєнорд, Валвейк, Рейнджерс, Арсенал та Барселону. За збірну Нідерландів забив 6 голів за 106 поєдинків.

Нагадаємо, звільнити тренера вирішив також аутсайдер Ла Ліги.