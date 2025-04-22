Продав яхту заради Полісся, – Буткевич розповів про фінансування клубу

Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про своє рішення придбати у 2021 році клуб та складнощі у фінансуванні, з якими він зіштовхнувся.

Слова бізнесмена наводить Forbes.

"Я розпочав фінансувати Полісся, бо відгукнувся на пропозицію тодішнього мера Житомира Сергія Сухомлина. Футбол – це не бізнес, це можливість зробити щось більше. Спочатку я просто допомагав команді, а згодом вирішив її викупити. Наразі я вклав у розвиток клубу кілька десятків мільйонів євро. Продав яхту, щоб розвивати Полісся", – заявив Буткевич.

Нагадаємо, після придбання "вовків" бізнесменом, команда виграла Першу лігу у сезоні-2022/23 і наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 42 залікові бали після 25 турів.

Вже завтра Полісся зіграє півфінальний матч Кубку України проти донецького Шахтаря – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що цей матч в Україні транслюватимуть безкоштовно.