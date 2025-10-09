Українська правда
Довбик оцінив свою ігрову форму напередодні матчів збірної України

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 08:41
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик дав оцінку своїй ігровій формі напередодні ігор відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"Моя поточна форма десь на 7 – 7,5. На початку сезону я не грав або майже не грав, зараз частіше виходжу на поле. Якби зіграв усі матчі, то фізично був би у кращих кондиціях.
Загалом почуваюсь добре, усі проблеми вже позаду. Зараз я сфокусований на вимогах тренера та намагаюсь допомогти команді", – розповів Довбик.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану. 

Раніше Артем Довбик висловився про два своїх незабитих пенальті у матчі з Ліллем.

