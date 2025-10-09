Довбик оцінив свою ігрову форму напередодні матчів збірної України

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик дав оцінку своїй ігровій формі напередодні ігор відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"Моя поточна форма десь на 7 – 7,5. На початку сезону я не грав або майже не грав, зараз частіше виходжу на поле. Якби зіграв усі матчі, то фізично був би у кращих кондиціях.

Загалом почуваюсь добре, усі проблеми вже позаду. Зараз я сфокусований на вимогах тренера та намагаюсь допомогти команді", – розповів Довбик.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

