Огарков – про дебют за Шахтар: Батько був би радий

Захисник донецького Шахтаря Микола Огарков поділився емоціями після свого дебюту за команду в матчі 30 туру УПЛ проти Руха.

Слова футболіста передає пресслужба "гірників".

"Емоції неперевершені! Як я казав у інтервʼю, якби років 8 тому в мене запитали, чи я гратиму в Шахтарі, то ніколи б не повірив. Ще з дитинства дивився їх по телебаченню, а зараз граю тут. Тому дуже приємно.



Цей дебют присвячую, звісно ж, моїй сімʼї, моєму батьку, якого вже немає. Я думаю, він був би дуже радий цьому, і, гадаю, він усе бачить", – розповів Огарков.