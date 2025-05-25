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Огарков – про дебют за Шахтар: Батько був би радий

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 12:43
Огарков – про дебют за Шахтар: Батько був би радий
Микола Огарков
ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Микола Огарков поділився емоціями після свого дебюту за команду в матчі 30 туру УПЛ проти Руха.

Слова футболіста передає пресслужба "гірників".

"Емоції неперевершені! Як я казав у інтервʼю, якби років 8 тому в мене запитали, чи я гратиму в Шахтарі, то ніколи б не повірив. Ще з дитинства дивився їх по телебаченню, а зараз граю тут. Тому дуже приємно.

Цей дебют присвячую, звісно ж, моїй сімʼї, моєму батьку, якого вже немає. Я думаю, він був би дуже радий цьому, і, гадаю, він усе бачить", – розповів Огарков.

Сама зустріч завершилася з рахунком 1:1. Після матчу Шахтар оголосив про звільнення Маріно Пушича

Це рішення вже встиг прокоментувати генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, відзначивши сміливість фахівця.

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