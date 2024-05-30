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Тухель прагне повернутися влітку в АПЛ

Владислав Уткін — 30 травня, 17:14
Тухель прагне повернутися влітку в АПЛ

Німецький тренер Томас Тухель не збирається брати паузу в кар'єрі та прагне повернутися до роботи вже цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Фахівець може повернутися до тренерської діяльності в разі гарної пропозиції. Зазначається, що Тухель буде одним із кандидатів на посаду тренера Манчестер Юнайтед, якщо клуб вирішить звільнити Еріка тен Гага. Сам німець дуже хоче знову працювати в Англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, у лютому 2024 року німецька Баварія оголосила, що Тухель покине команду.

Варто додати, що Томас вже має досвід роботи в АПЛ. У 2021-2022 роках Тухель очолював лондонський Челсі, з яким зумів виграти Лігу чемпіонів.


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Томас Тухель

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