Тухель прагне повернутися влітку в АПЛ

Німецький тренер Томас Тухель не збирається брати паузу в кар'єрі та прагне повернутися до роботи вже цього літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Фахівець може повернутися до тренерської діяльності в разі гарної пропозиції. Зазначається, що Тухель буде одним із кандидатів на посаду тренера Манчестер Юнайтед, якщо клуб вирішить звільнити Еріка тен Гага. Сам німець дуже хоче знову працювати в Англійській Прем'єр-лізі.

🔴🇩🇪 Thomas Tuchel remains keen on getting back to work already this summer, in case of good opportunity.



If Manchester United decide to fire Erik ten Hag (still waiting on internal review), Tuchel would be one of the names in the shortlist.



He's very keen on PL return. pic.twitter.com/elmciFosMs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024

Нагадаємо, у лютому 2024 року німецька Баварія оголосила, що Тухель покине команду.

Варто додати, що Томас вже має досвід роботи в АПЛ. У 2021-2022 роках Тухель очолював лондонський Челсі, з яким зумів виграти Лігу чемпіонів.



