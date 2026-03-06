Вінгер Буковини перейшов у Прикарпаття

Український вінгер Буковини Данило Голуб продовжить кар'єру у складі Прикарпаття-Благо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2025/26. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

22-річний футболіст більшу частину цього сезону пропустив через травму коліна, і в новому розіграші так і не зіграв жодного поєдинку за основну команду Буковини. У поточному сезоні Данило зіграв 4 гри за другу команду Буковини.

Раніше Голуб захищав кольори Миная та Чорноморця.

Команда Сергія Шищенка завершила першу частину сезону у статусі беззаперечного лідера Першої ліги, маючи 48 набраних очок після 18 турів. Напередодні команда вибила ЛНЗ з Кубку України.

Прикарпаття-Благо наразі йде шостим. Перший матч у другій частині чемпіонату команда зіграє проти Лівого Берега.