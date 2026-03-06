Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вінгер Буковини перейшов у Прикарпаття

Олександр Булава — 6 березня 2026, 13:58
Вінгер Буковини перейшов у Прикарпаття
Данило Голуб
Буковина

Український вінгер Буковини Данило Голуб продовжить кар'єру у складі Прикарпаття-Благо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2025/26. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

22-річний футболіст більшу частину цього сезону пропустив через травму коліна, і в новому розіграші так і не зіграв жодного поєдинку за основну команду Буковини. У поточному сезоні Данило зіграв 4 гри за другу команду Буковини.

Раніше Голуб захищав кольори Миная та Чорноморця.

Команда Сергія Шищенка завершила першу частину сезону у статусі беззаперечного лідера Першої ліги, маючи 48 набраних очок після 18 турів. Напередодні команда вибила ЛНЗ з Кубку України.

Прикарпаття-Благо наразі йде шостим. Перший матч у другій частині чемпіонату команда зіграє проти Лівого Берега.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття Футбольні трансфери

Буковина

Гравець ЛНЗ після вильоту від Буковини висловив невдоволення форматом Кубку України
Виграємо трофей, я серйозно: Шищенко – про перемогу Буковини над ЛНЗ в 1/4 фіналу Кубку України
Взимку всі хвалили, а зараз критикують: наставник ЛНЗ – про поразку від Буковини в Кубку України
Буковина у серії пенальті переграла ЛНЗ та стала другим півфіналістом Кубку України
Тренер Буковини назвав головні фактори, які визначать долю кубкової зустрічі проти ЛНЗ

Останні новини