Чорноморець підписав одного з найкращих бомбардирів Першої ліги

Одеський Чорноморець оголосив про підписання українського форварда Андрія Хому.

Про це повідомив офіційний сайт "моряків".

Забивний нападник підписав з одеситами контракт терміном на три роки. У складі "моряків" Хома гратиме під сьомим номером.

Згідно з даними Transfermarkt, перехід форварда обійшовся Чорноморцю у 50 тисяч євро.

"Вітаємо Андрія в команді та бажаємо успіхів у чорно-синій футболці", – йдеться у повідомленні.

У першій частині сезону Андрій Хома виступав за Прикарпаття з Івано-Франківська. Нападник забив 10 голів у 18 матчах та займає третє місце у рейтингу бомбардирів Першої ліги.

Під час зимової перерви Чорноморець втратив одразу два нападники: Луїфер Ернандес, права на якого належать Поліссю, став гравцем колумбійського Кукута Депортіво, а орендований у Динамо Владислав Герич проходить збори з "біло-синіми" в Туреччині.

Раніше Чорноморець підсилив склад колишнім захисником Оболоні Василем Курком та ексхавбеком Карпат Владиславом Клименком.