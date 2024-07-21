Михайло Шестаков: Якщо ти немолодий футболіст, тобі потрібна бронь

Колишній нападник Вереса Михайло Шестаков вважає, що немолодим футболістам потрібна бронь від мобілізації.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Були різні пропозиції як із Першої, так і з Другої ліги, але я нікуди особливо не поспішаю. Зараз ситуація з мобілізацією нестабільна, незрозуміло, як добиратися, тому в процесі очікування, хоча час і йде.

Якщо ти ‒ футболіст немолодий, тобі потрібна бронь, а не усі команди можуть це забезпечити. Ви ж бачите, яка зараз ситуація. Поки ніякої конкретики немає", ‒ сказав Шестаков.