Президент Марселя отримав тривалу дискваліфікацію за звинувачення Ліги 1 в корупції

Професійна футбольна ліга Франції дискваліфікувала президента Марселя Пабло Лонгорію на 15 матчів через те, що він звинуватив Лігу 1 в корупції.

Про це повідомляє The Athletic.

Минулого тижня Лонгорія був незадоволений суддівством у матчі чемпіонату Франції, в якому його команда зазнала розгромної поразки від Осера (0:3). Останні півгодини зустрічі провансальці догравали у меншості.

"Це корупція. Я ніколи не бачив нічого подібного. Можете це записати: "Пабло Лонгорія каже, що це корупція". Все було організовано. Все сплановано, все підлаштовано. Це с**чий чемпіонат. Якщо Марсель матиме пропозицію щодо вступу до Суперліги, ми одразу підемо", – сказав після матчу Лонгорія.

Дискваліфікацію також отримав спортивний радник клубу Фабріціо Раванеллі. Колишній форвард Марселя не зможе відвідати наступні три поєдинки команди Роберто Де Дзербі.

Цікаво, що в понеділок, 24 лютого, Лонгорія трохи змінив свою думку, яка все ж таки не врятувала його від покарання.

"Мені чітко пояснили значення слова "корупція" у французькій мові, тому що в іспанській воно має ширше значення. Але я ніколи в житті не думав про щось на кшталт обміну грошей або фінансових операцій, я б ніколи собі такого не дозволив. Я хочу сказати, що у французькому футболі немає корупції".

На даний момент Марсель посідає друге місце в таблиці Ліги 1, відстаючи від лідера ПСЖ на 13 очок.

Нагадаємо, що й сам Роберто Де Дзербі не стримував себе після гри з Осером. Італієць заявив, що він більше ніколи не працюватиме у Франції.