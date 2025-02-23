Осер несподівано розгромив Марсель, Лілль утримав перемогу над Монако в 23 турі Ліги 1

У суботу, 22 лютого, пройшли три матчі 23 туру французької Ліги 1.

У стартовому поєдинку цього ігрового дня зійшлися на той момент четверта та п'ята команди чемпіонату, а саме Монако та Лілль відповідно.

Результат зустрічі вирішився ще у першому таймі, коли Гакон Арнар Гаральдссон оформив дубль. Такумі Мінаміно відіграв один м'яч, але на підсумок гри це не повпливало – "доги" перемогли та піднялися на третю сходинку таблиці. Монегаски в свою чергу опустилися на п'яту.

Потім на одному футбольному полі виступали Сент-Етьєн та Анже, які видали матч з шістьма голами. На дубль Хімада Абделлі в першому таймі господарі поля відповіли дублем Ірвіна Кардони. Гості врятувалися від поразки лише в доданий час завдяки реалізованому пенальті.

Ігровий день закривали Осер та Марсель. Несподівано для багатьох команда з тринадцятого місця змогла здолати колектив, який іде другим. У першому таймі господарі поля відкрили рахунок, після чого в середині другого тайму гості залишилися в меншості через вилучення Дерека Корнеліуса. Згодом Осер забив ще двічі та довів справу до перемоги.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

23 тур, 22 лютого

Лілль – Монако 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 22 Гаральдссон, 2:0 – 42 Гаральдссон, 2:1 – 45+1 Мінаміно.

Сент-Етьєн – Анже 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Абделлі (пенальті), 0:2 – 17 Абделлі, 1:2 – 36 Кардона, 2:2 – 52 Еква, 3:2 – 73 Кардона, 3:3 – 90+4 Дьєнг (пенальті).

Осер – Марсель 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Перрен, 2:0 – 75 Жубал (пенальті), 3:0 – 90+1 Жубал.

Вилучення: 63 Корнеліус (Марсель, друга жовта картка).

Нагадаємо, що вчора відбулося жеребкування єврокубків, за підсумками якого французьки клуби діхналися своїх майбутніх суперників.