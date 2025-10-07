Українська правда
Президент Бенфіки став фігурантом кримінальної справи через фінансові операції з Локомотивом

Олег Дідух — 7 жовтня 2025, 15:04
Президент Бенфіки Руй Кошта незабаром може бути визнаний підозрюваним у кримінальній справі щодо грошових операцій із російським Локомотивом.

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про грошовий переказ у розмірі 76 тисяч євро, який був здійснений з рахунків Локомотива на рахунок Бенфіки. За версією слідства, дана операція порушила санкційне законодавство Євросоюзу. Дані кошти нібито були частиною боргу за трансфер аргентинського захисника Германа Конті. У січні 2023 року він перейшов із Бенфіки в Локомотив за 300 тисяч євро.

Трансакція була заблокована португальським банком ВСР, і гроші повернулися на рахунок Локомотива. Прокуратура Португалії відкрила розслідування, Кошта та колишній фінансовий директор Бенфіки Луїш Мендеш підозрюються у порушенні міжнародних санкцій і відмиванні грошей, хоча переказ був прямим і без посередників.

Португальське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років за такі порушення, проте справа може бути закрита в разі сплати штрафу.

Нагадаємо, за Бенфіку виступають два українці – Анатолій Трубін і Георгій Судаков. 6 жовтня команда зіграла внічию 0:0 з Порту в чемпіонаті Португалії.

