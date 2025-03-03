Президент Зорі розповів, в чому проблема виступів Бражка за Динамо

Президент Зорі Євген Гєллєр висловив свою думку щодо того, чому хавбек Динамо Володимир Бражко грає не так яскраво, як він це робив до того в луганському клубі.

Свої тези бізнесмен виклав у інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Дивіться, мені дуже подобається Бражко, але останнім часом він, скажімо так, трохи здав у рівні. Поясню чому. Коли він грав у Зорі, інтенсивність у нього була вищою, бо ми не завжди грали першим номером, і на нього лягало багато відповідальності. Прийшовши в Динамо, вони грають першим номером, і відповідальності у нього менше", – сказав Гєллєр.

50-річний українець відзначив кілька провалів футболіста, які призводили до пропущених голів його команд. Гєллєр зауважив, що пропонував йому ще ненадовго затриматися у складі "чорно-білих" перед поверненням у Київ.

"Тому ми бачили гол від Ворскли, так само, як і раніше гру збірної України, де він також, м’яко кажучи, взяв участь у пропущеному м’ячі. Тому я й тоді говорив, що йому б ще пів року або рік обкатки. Але він хороший хлопець – і як людина, і як футболіст непоганий. Та йому все одно потрібно вдосконалюватися. В Динамо це важко робити, тому що у них дуже великі завдання. Знаєте, буває страх великих клубів. Не можу сказати, що у нього є, але йому просто важче там. Якби він ще рік зміцнів у нас, я думаю, він був би абсолютно іншим футболістом, ще кращим. Він зміцнів б психологічно".

Нагадаємо, що Володимир Бражко грав на правах оренди за Зорю в сезоні-2022/23. Тоді 23-річний півзахисник відзначився сімома голами та одним асистом в 29 матчах.

Бражко міг залишити Динамо цієї зими, проте клуб відхилив пропозицію від Вулвергемптона. А згодом футболіст підписав новий контракт із "біло-синіми".

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Бражка до Англії, який так і не здійснився.