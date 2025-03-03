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Президент Зорі розповів, в чому проблема виступів Бражка за Динамо

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 18:15
Володимир Бражко
Володимир Бражко
ФК Зоря Луганськ

Президент Зорі Євген Гєллєр висловив свою думку щодо того, чому хавбек Динамо Володимир Бражко грає не так яскраво, як він це робив до того в луганському клубі.

Свої тези бізнесмен виклав у інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Дивіться, мені дуже подобається Бражко, але останнім часом він, скажімо так, трохи здав у рівні. Поясню чому. Коли він грав у Зорі, інтенсивність у нього була вищою, бо ми не завжди грали першим номером, і на нього лягало багато відповідальності. Прийшовши в Динамо, вони грають першим номером, і відповідальності у нього менше", – сказав Гєллєр.

50-річний українець відзначив кілька провалів футболіста, які призводили до пропущених голів його команд. Гєллєр зауважив, що пропонував йому ще ненадовго затриматися у складі "чорно-білих" перед поверненням у Київ.

"Тому ми бачили гол від Ворскли, так само, як і раніше гру збірної України, де він також, м’яко кажучи, взяв участь у пропущеному м’ячі. Тому я й тоді говорив, що йому б ще пів року або рік обкатки. Але він хороший хлопець – і як людина, і як футболіст непоганий. Та йому все одно потрібно вдосконалюватися. В Динамо це важко робити, тому що у них дуже великі завдання.

Знаєте, буває страх великих клубів. Не можу сказати, що у нього є, але йому просто важче там. Якби він ще рік зміцнів у нас, я думаю, він був би абсолютно іншим футболістом, ще кращим. Він зміцнів б психологічно".

Нагадаємо, що Володимир Бражко грав на правах оренди за Зорю в сезоні-2022/23. Тоді 23-річний півзахисник відзначився сімома голами та одним асистом в 29 матчах.

Бражко міг залишити Динамо цієї зими, проте клуб відхилив пропозицію від Вулвергемптона. А згодом футболіст підписав новий контракт із "біло-синіми".

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Бражка до Англії, який так і не здійснився.

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