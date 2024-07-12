Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Вереса закликав розширити УПЛ

Олександр Булава — 12 липня, 20:32
Президент Вереса закликав розширити УПЛ

Президент Верес Іван Надєїн вважає, що Українську Прем'єр-лігу варто розширити до 18 учасників.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі рівненського клубу.

"У нас дуже мало матчів у сезоні. 32 офіційних гри разом із кубковими. Два додаткових матчі восени й навесні радикально не вплинуть на календар. Так ми збільшимо кількість команд до 18, кількість матчів у чемпіонаті зросте до 34.

Ми допустимо до чемпіонату і Минай, і Металіст 1925, і третю команду Першої ліги Лівий Берег, яка має прекрасну інфраструктуру. Ліга, яка розширюється під час війни це і є ліга сміливості", — вважає Надєїн.

Наразі у найвищому українському дивізіоні виступає 16 команд.

Напередодні було затверджено дати проведення матчів стартового туру УПЛ сезону 2024-25.

Верес Надєїн Чемпіонат України, УПЛ

Верес

Карпати готують трансфер півзахисника Вереса
Стали відомі дата та час проведення першого туру УПЛ
Полісся розгромило Верес у контрольному матчі
Карпати підписали чергового гравця Дніпра-1
Кучеренко покинув Верес

Останні новини