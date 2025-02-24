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Чеферін оцінив дебютний сезон оновленої Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 07:48
Чеферін оцінив дебютний сезон оновленої Ліги чемпіонів
Getty images

Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив дебютний сезон Ліги чемпіонів у новому форматі.

Слова функціонера наводить видання Delo.

"Я чув тільки позитивні відгуки. На мою думку, людям сподобався новий формат. Конкуренція стала більш непередбачуваною і ніхто не знаю, чи вийде топклуб у раунд плейоф.
Це абсолютний успіх, а ми маємо чудові рейтинги Ліги чемпіонів. Спонсори теж задоволені, що невеликі клуби мають змогу взяти участь у вирішальних матчах. Тепер усі хочуть робити більше інвестицій", – розповів Чеферін.

Нагадаємо, починаючи з сезону-2024/25 в усіх єврокубкових турнірах вирішили відмовитись від групової стадії, а натомість проводять основний раунд за "швейцарською системою".

В основному раунді команди грають 8 матчів, після чого найкращі напряму потрапляють до 1/8 фіналу, а ще низка клубі грає попередній раунд за вихід до плейоф.

Наступні стадії турніру залишились без змін.

Раніше Чеферін назвав глобальну місію, яку виконує УЄФА.

Александер Чеферін Ліга чемпіонів-2024/25

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