Президент УЄФА: Ми неприбуткова організація. Солідарність – це сенс нашого існуванння

Президент УЄФА Александр Чеферін розповів про глобальну місії організації, яку очолює.

Сьогодні, 26 листопада, словенський функціонер виступив із промовою в Брюселі перед представниками 27 країн Євросоюзу. Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Наші топові турніри – це не про отримання прибутку. Вони про солідарність, перерозподіл і розвиток. Це не гучні слова. Солідарність – це не благодійні пожертви. Для УЄФА солідарність – це сенс нашого існування.

УЄФА – неприбуткова організація. Ми перерозподіляємо 97% нашого чистого прибутку назад у футбол. Так, 97%. Те, що залишається, використовується для покриття витрат і підтримки життєво важливих напрямків спорту – жіночого та юнацького футболу і футзалу.

І коли ми заробляємо більше грошей, ми віддаємо більше грошей. Хто ще так робить? Хто ще виділяє таку частку прибутку на такі фундаментальні цілі, як фінансування нижчих ешелонів, розвиток жіночого футболу та підтримку юнацьких турнірів?

Це не витрати. Це інвестиція. Інвестиція у гру та інвестиція в людей і громади. Це інвестиція в суспільні інтереси", – сказав Чеферін.