Сезон був фантастичним, – Чеферін оцінив новий формат Ліги чемпіонів
Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив перший сезон Ліги чемпіонів у новому форматі та висловив своє задоволення реформами.
Думки функціонера наводить Sportmediaset.
"Я більш ніж задоволений. Наш новий формат мав шалений успіх. Будь-хто, хто розуміє футбол, погодиться, що сезон був фантастичним. Ми мали дійсно неймовірні матчі.
Останній день основного етапу був чудовим, деякі великі клуби могли вилетіти. Наприклад, ПСЖ – програй вони одну гру, і вони б залишили турнір, а зараз команда у півфіналі", – розповів Чеферін.
Від початку цього сезону УЄФА змінила формат турніру, замінивши груповий етап одним змагальним, який було розіграно за швейцарською системою.
Згодом відбувався попередній етап плейоф, а потім клуби грали 1/8 фіналу та наступні стадії.
Раніше Чеферін жорстко розкритикував футбольну інфраструктуру Італії.