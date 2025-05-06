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Сезон був фантастичним, – Чеферін оцінив новий формат Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 14:51
Сезон був фантастичним, – Чеферін оцінив новий формат Ліги чемпіонів
Александер Чеферін
Getty images

Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив перший сезон Ліги чемпіонів у новому форматі та висловив своє задоволення реформами.

Думки функціонера наводить Sportmediaset.

"Я більш ніж задоволений. Наш новий формат мав шалений успіх. Будь-хто, хто розуміє футбол, погодиться, що сезон був фантастичним. Ми мали дійсно неймовірні матчі.

Останній день основного етапу був чудовим, деякі великі клуби могли вилетіти. Наприклад, ПСЖ – програй вони одну гру, і вони б залишили турнір, а зараз команда у півфіналі", – розповів Чеферін.

Від початку цього сезону УЄФА змінила формат турніру, замінивши груповий етап одним змагальним, який було розіграно за швейцарською системою.

Згодом відбувався попередній етап плейоф, а потім клуби грали 1/8 фіналу та наступні стадії.

Раніше Чеферін жорстко розкритикував футбольну інфраструктуру Італії.

УЄФА Александер Чеферін Ліга чемпіонів-2024/25

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