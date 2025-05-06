Сезон був фантастичним, – Чеферін оцінив новий формат Ліги чемпіонів

Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив перший сезон Ліги чемпіонів у новому форматі та висловив своє задоволення реформами.

Думки функціонера наводить Sportmediaset.

"Я більш ніж задоволений. Наш новий формат мав шалений успіх. Будь-хто, хто розуміє футбол, погодиться, що сезон був фантастичним. Ми мали дійсно неймовірні матчі.

Останній день основного етапу був чудовим, деякі великі клуби могли вилетіти. Наприклад, ПСЖ – програй вони одну гру, і вони б залишили турнір, а зараз команда у півфіналі", – розповів Чеферін.